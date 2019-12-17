Грейт-Фолс, США, , 20:50 — REGNUM Три человека погибли, ещё один пострадал в результате стрельбы, которую устроил неизвестный в казино в американском штате Монтана. Об этом 17 декабря сообщает телекомпания NBC.

Инцидент произошёл рано утром в 02:00 по местному времени (12:00 мск) в заведении Emerald Casino в городе Грейт-Фолс. Сотрудники полиции и парамедики, прибывшие по срочному вызову, обнаружили в игорном зале тела трёх погибших. Пострадавший при стрельбе был обнаружен позднее в больнице Benefis.

Полиция начала розыск стрелявшего. в результате проведённой операции стрелок был ликвидирован. В связи с инцидентом была закрыта находящаяся неподалёку от казино начальная школа Lincoln.

Расследование инцидента продолжается. Обстоятельства стрельбы устанавливаются.

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