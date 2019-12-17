Ульяновск, , 20:34 — REGNUM В Ульяновской области из-за ухудшения погодных условий объявляется жёлтый уровень опасности. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Спасатели со ссылкой на региональный филиал ФГБУ «Приволжское УГМС» предупреждают о том, что в ночь с 16 на 17 декабря ожидается сильный снег, на дорогах сильная гололедица.

«Объявляется жёлтый уровень опасности», — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели рекомендуют пешеходам выбирать слабоскользящую обувь и передвигаться по улицам, покрытым слоем льда, «осторожно, не торопясь». Водителям необходимо быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, соблюдать коростной режим, усилить контроль за техническим состоянием машины и по возможности отказаться от дальних поездок.

Отметим, что погодная школа состоит из четырёх цветов. Зеленый уровень означает, что неблагоприятных природных явлений не ожидается, жёлтый — что стихия потенциально опасна, ожидаются неблагоприятные явления. Также есть оранжевый и красный цвета, которые означают опасные и экстремально опасные погодные условия.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря почти во всех муниципальных районах региона наблюдались осадки в виде снега. В связи с этим в Ульяновской области усилен мониторинг за обстановкой на автодорогах.