Курган, , 20:21 — REGNUM В Курганской области осуждена преступная группа лжегазовщиков и лжемедиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Установлено, что в период с января 2017 года по 20 апреля 2018 года четверо лжегазовщиков из Кургана совершили 22 преступления на территории девяти районов Зауралья. Они предлагали пожилым людям установить газосигнализатор стоимостью от 7 до 15 тысяч рублей, в то время как его реальная стоимость в разы ниже. Кроме того, они представлялись медиками, продавая лечебное бельё и медицинское оборудование по крайне завышенной стоимости. Ущерб от их противоправной деятельности составил более 220 тысяч рублей.

По фактам их деятельности было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой»).

Организатора преступной группы суд приговорил к 5 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его подельникам назначено от трёх до четырёх лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.