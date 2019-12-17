Сиэтл, США, , 20:05 — REGNUM Автофургон протаранил магазин в пригороде Сиэтла на северо-западе США, сообщает 17 декабря газета Seattle Times со ссылкой на окружную полицию.

По предварительным данным, в результате тяжёлые травмы получили 11 человек, среди которых двухлетний ребёнок.

Полицейские утверждают, что водитель автофургона подозревается в управлении транспортным средством под воздействием наркотических веществ, а сидевшая рядом с ним в кабине женщине пыталась совершить кражу в пострадавшем магазине.

Причины и подробности происшествия выясняются.

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