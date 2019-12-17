Липецк, , 20:03 — REGNUM Уголовное дело было возбуждено следователями в Липецкой области в отношении фельдшера бригады скорой помощи, из автомобиля которой выпала пациентка. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

По предварительной информации, женщину с подозрением на инсульт фельдшер привезла в больницу города Задонска, оттуда ее врачи отправили в Липецк, а из Липецка опять отправили в Задонск. На обратном пути в Задонск фельдшер села не рядом с пациенткой, а в кабину к водителю.

В пути пациентке стало плохо, она попыталась встать и облокотилась на дверцу автомобиля, которая от этого распахнулась и женщина выпала на дорогу. Пропажу пациентки бригада обнаружила только по приезду в больницу Задонска. Фельдшер на автомобиле вернулась на трассу и забрала женщину, у которой по приезду в больницу диагностировали перелом бедра и челюсти.

По факту инцидента в отношении фельдшера возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в городе Магнитогорске опровергли наезд автомобиля скорой помощи на человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Магнитогорске опровергли наезд скорой помощи на человека