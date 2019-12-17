Ровно, Украина, , 19:53 — REGNUM В Ровно у подозреваемого в покушении на судью обнаружили арсенал оружия и боеприпасов, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

В гараже 45-летнего мужчины нашли 70 гранат, 27 электродетонаторов, шесть тротиловых шашек, 4,5 кг тротила, два килограмма пластита, 11 РПГ, 28 гранатомётных выстрелов, подствольный гранатомёт, 16 пистолетов, пять револьверов, четыре пистолета-пулемёта, восемь автоматов Калашникова, пять винтовок, в их числе одна СВД, гладкоствольное ружьё и более 10 тыс. различных патронов.

Полиция проверяет причастность задержанного к другим преступлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве неизвестные устроили перестрелку в одном из кафе города. Злоумышленники успели скрыться от полиции.

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