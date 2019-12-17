Лилль, Франция, , 19:40 — REGNUM Бутылку с неустановленным веществом бросил в сотрудников полиции участник акции протеста во французском городе Лилле. Об этом 17 декабря сообщает Agence France-Presse.

По данным агентства, в бутылке было взрывчатое вещество. По информации телеканала BFM, в бутылке находилась кислота. В результате инцидента никто не пострадал.

Отмечается, что демонстранты забрасывают полицейских камнями. палками и пустыми бутылками. Небольшие стычки с полицией происходят в различных городах Франции, но полиция держит ситуацию под контролем.

Митинги и шествия проходят 17 декабря во многих городах Франции. В стране из-за протестов случился транспортный коллапс, в двух городах Франции была прекращена подача электроэнергии из-за злонамеренного повреждения высоковольтных линий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о беспорядках и столкновениях протестующих с полицией во французском городе Нанте.

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