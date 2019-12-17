Киев, 17 декабря 2019, 19:25 — REGNUM Около 200 членов организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собрались возле Печерского управления полиции, сообщил 17 декабря ресурс «Информатор»
Радикалы во главе со своим главарём Андреем Билецким требуют отпустить задержанных участников акции протеста у стен Верховной рады.
К зданию стянуты дополнительные силы полиции.
По словам журналистов, почти всех задержанных отпустили. В отделении остаются три человека.
Напомним, в правительственном квартале Киева проходит масштабная акция протеста против открытия рынка земли.
Как сообщало ИА REGNUM, в районе проведения акции скончался мужчина 1979 года рождения. По официальной версии причиной гибели стала острая сердечная недостаточность.