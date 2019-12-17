История вопроса

Президент Украины Владимир Зеленский готов запустить полноценный рынок земли, то есть по сути разрешить продажу актива иностранным инвесторам. Этот вопрос обсуждается порядка 20 лет, но ни одна власть не решалась на такой шаг, опасаясь народного недовольства. В 2019 г. ожидается принятие пакета законов, во второй половине 2020 г. - воплощение земельной реформы в жизнь.