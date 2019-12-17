Варгашинский район, Курганская область, , 18:49 — REGNUM В курганских Варгашах вскрыт факт хищения топлива, предназначенного для школьного автобуса. А также выявлены нарушения технического обслуживания школьных автобусов и непрерывного отдыха водителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

В ходе проверки тахографа автобуса школы №3 установлено, что в различные дни транспортное средство осуществляло движение с технически нереальной скоростью 200 и более км/ч. Намеренное увеличение скорости движения и показаний пробега автобуса свидетельствует о хищении бензина, считают сотрудники прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Кроме того, установлены факты эксплуатации школьных автобусов в Варгашинском районе без необходимой для перевозки детей документации, с просроченными медицинскими аптечками, с непройденным техническим обслуживанием и незакреплёнными детскими сидениями.

В адрес главы Варгашинского района внесено требование о принятии мер по обеспечению безопасности перевозки детей и недопущении впредь хищений бюджетного бензина.