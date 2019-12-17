Вашингтон, , 18:43 — REGNUM Сбои в работе социальной сети Twitter отметили пользователи по всему миру. Об этом 17 декабря можно узнать из данных мониторинга, которые публикует сервис Downdetector, отслеживающий работу самых популярных интернет-ресурсов.

Неполадки в работе Twitter пользователи начали фиксировать с 17:56 мск. Чаще других жалобы поступали от пользователей из США, из Великобритании, Германии, Франции, Испании, Турции, Японии и Финляндии, а также из стран Латинской Америки.

В России некорректная работа социальной сети была отмечена рядом пользователей в Москве.

Больше всего жалоб поступило на неполадки в работе приложений, с этим столкнулись 57% пользователей. Ещё 43% клиентов сервиса жалуются на некорректное функционирование сайта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запросе Россотрудничества к администрации социальной сети Twitter по поводу блокировки официального аккаунта ведомства.

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