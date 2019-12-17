Одесса, Украина, , 18:36 — REGNUM Крупный пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате которого погибли и пострадали 46 человек, произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых приборов, сообщил 17 декабря начальник Нацполиции по Одесской области Олег Бех на Youtube-канале управления.

По его словам, первичное возгорание произошло в одном из кабинетов колледжа «из-за неисправности электропроводки либо бытовых приборов».

Окончательные выводы о причинах пожара должна сделать пожарно-техническая экспертиза, которая будет назначена на основании акта Госслужбы по ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел крупный пожар, в результате которого погибли 16 человек, а ещё 30 получили ожоги, травмы и отравления продуктами горения.

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