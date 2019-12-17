Омск, , 18:42 — REGNUM Главный редактор интернет-портала «Глагер» был избит неизвестными в Омске. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Омской области.

По данным ведомства, главред омского интернет-портала обратился за медицинской помощью в больницу, откуда информация об избиении поступила в МВД. Гражданин утверждает, что его избили неизвестные.

По словам пострадавшего, на него напали в соседнем дворе вечером, когда он возвращался с работы домой. Как рассказал мужчина «били сильно, но недолго». При этом злоумышленники ничего не похитили. Пострадавший пояснил, что поначалу об избиении он рассказал только близким людям, и не стал уточнять, знает ли он напавших на него. Также по словам главреда интернет-издания, в этом году ему, якобы, не раз давали понять, что «правду совсем не любят», но угрозы и избиения не заставят его прекратить работу.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

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