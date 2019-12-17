Триполи, , 18:10 — REGNUM Два моряка из Грузии, арестованные два года назад в Ливии, освобождены, сообщил 17 декабря журналистам официальный представитель грузинского МИД Владимир Константиниди.

По словам грузинского дипломата, моряки покинули тюрьму, в которой находились. Их возвращение на родину ожидается в ближайшие дни.

Напомним, четыре грузинских моряка оказались за решёткой в Ливии в 2017 году: они находились на судне, следовавшем под флагом Танзании, которое было задержано.

Членов экипажа ливийские власти обвинили в незаконной перевозке нефти. По данным ливийских властей, в территориальных водах Ливии они находились незаконно.

Двух грузин вскоре освободили, но остальные были признаны виновными и приговорены к полугодовому содержанию в тюрьме и штрафу ($1,3 млн), который они не могли выплатить, поэтому и оставались в заключении. Грузинская дипломатия добилась их освобождения.

Читайте ранее в этом сюжете: Пираты похитили 20 индийских моряков с танкера у берегов Нигерии