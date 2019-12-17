Нижний Новгород, , 17:58 — REGNUM Молодой человек погиб, упав во время катания на снегокате под колёса встречного автомобиля в Нижнем Новгороде. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

ЧП произошло вечером в Арзамасском районе, около 21:08 по местному времени 16 декабря. Два молодых человека 18-ти лет привязали снегокат к легковому автомобилю Mitsubishi Outlander, один из них сел на снегокат, второй — за руль автомобиля и они начали буксировку снегоката с пассажиром по автотрассе Кожино — Озерки. Отмечается, что у юноши, управлявшего автомобилем, стаж вождения был всего пять месяцев.

Во время движения молодой человек упал со снегоката на проезжую часть, где на него наехал автомобиль Ford Focus, двигавшийся в попутном направлении. Молодой человек скончался на месте от полученных травм.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства трагедии. Начато расследование.

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