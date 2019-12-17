Чебоксары, , 17:43 — REGNUM В Чувашии проводится проверка по факту аварии на федеральной трассе в Чебоксарском районе, где столкнулись два грузовика и две легковушки. В результате ранения получили один взрослый и один ребёнок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД республики.

Авария произошла 16 декабря около 22:10 на федеральной трассе М-7 «Волга» в районе деревни Сятракасы Чебоксарского района. По предварительным данным полиции, 60-летний водитель Hyundai Creta не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с большегрузом Mercedes-Benz Actros в составе полуприцепа. От удара у грузовика лопнуло переднее колесо, фура вылетела на полосу встречного движения и врезалась в «КамАЗ» в составе полуприцепа-цистерны. «КамАЗ», в свою очередь, скатился на обочину, а двигавшийся за ним KIA Rio для избежания столкновения съехал в кювет.

По данным ГИБДД, в аварии ранения получили водитель Hyundai Creta и его шестилетний пассажир, они госпитализированы.

В Госавтоинспекции отмечают, что все водители были трезвы. По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в чувашском Новочебоксарске сегодня, 16 декабря, в результате столкновения двух автомобилей погибли три женщины. По предварительным данным, «ВАЗ-2114» вынесло на полосу встречного движения, где машина столкнулась с иномаркой «Мазда 3». Водитель иномарки, по предварительным данным, не пострадал.

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