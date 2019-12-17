Сухум, , 17:45 — REGNUM Один из подозреваемых в стрельбе на набережной Махаджиров в Сухуме задержан правоохранителями в Абхазии. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.

Уточняется, что по уголовному делу об убийстве трёх человек, которое произошло 22 ноября в городе Сухуме, подозреваются двое. Один подозреваемый в настоящее время разыскивается, второй был задержан 17 декабря.

Личность подозреваемого установлена, материалы уголовного дела в отношении него были направлены в Сухумский городской суд, который избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 22 ноября группа неизвестных открыла стрельбу в центре Сухума возле ресторана «Сан-Ремо». В результате на месте погибли два человека, спустя 12 дней в больнице умерла тяжело раненая во время стрельбы официантка. Ещё три человека получили ранения.

Данное преступление стало причиной кадровых перестановок и увольнений в правительстве Абхазии. С занимаемых должностей были уволены глава МВД Гарри Аршба и генеральный прокурор Зураб Ачба.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутат Народного собрания Абхазии Аслан Бжания назвал президента страны Рауля Хаджимба ответственным за разгул криминала в республике.

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