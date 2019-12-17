Москва, , 17:04 — REGNUM Крупная партия метадона, задержанная в московском аэропорту «Внуково», была закуплена Глобальным фондом ООН по борьбе со СПИДом. Об этом 17 декабря сообщил ТАСС заместитель руководителя Наркологической службы министерства здравоохранения страны Рустам Шарипов.

Как пояснил Шарипов, наркотик был предназначен для лечения наркозависимых в Таджикистане. Его заказчиком является Глобальный фонд UNDP, который находится в Таджикистане, и, по словам Шарипова, ответственность за доставку груза несёт заказчик.

В свою очередь, источник в международной организации отметил, что за доставку груза полностью отвечает транспортная компания-перевозчик. По договору, заказчик отвечает за груз только с момента получения, после его доставки в Таджикистан.

Напомним, партия наркотического вещества метадона была задержана сотрудниками Федеральной таможенной службы (ФТС) России в аэропорту «Внуково». Груз был обнаружен на складе временного хранения и не был задекларирован перевозчиком.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании крупной партии метадона в аэропорту «Внуково». Ориентировочная стоимость груза составляет около шести млрд рублей.

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