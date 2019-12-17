Москва, , 16:41 — REGNUM Вся информация о заложенных взрывных устройствах в различных социальных объектах города Москвы поступила с территории Украины. Об этом 17 декабря сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Уточняется, что вся информация об угрозе взрывов была получена анонимно, часть сообщений приходила на электронную почту, часть была получена другим способом, в том числе по телефону.

За сегодняшний день, 17 декабря, в Москве были получены сообщения о минировании нескольких десятков социальных объектов. В настоящее время кинологи со служебными собаками и специалисты-взрывотехники проверяют информацию о заложенных взрывных устройствах в десяти школах, 13 зданиях судов, в том числе обследуется здание Верховного суда.

Кроме того, была получена информация о взрывчатке, заложенной в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и в аэропорту «Жуковском». До этого, 16 декабря, неизвестные сообщили о «минировании» 70 социальных объектов в Москве. Все сообщения подобного рода оказались ложными.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке после получения информации об угрозе взрыва в трёх аэропортах города Москвы, а также в других социальных объектах, в том числе в школах и здании Верховного суда.

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