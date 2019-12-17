Курган, , 16:28 — REGNUM В Кургане возбуждены три уголовных дела по фактам сбыта опасных для здоровья потребителей никотиновых смесей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Никотиновые смеси для рассасывания, так называемые снюсы, в расфасованном виде продавались в ряде магазинов Кургана.

По факту возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

В ходе расследования уголовного дела устанавливаются возможные места реализации аналогичных никотиновых смесей.