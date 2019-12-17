Москва, , 16:23 — REGNUM Аэропорты Москвы «Шереметьево», «Домодедово» и аэропорт в Жуковском проверяют в связи с анонимными звонками о минировании. Об этом 17 декабря сообщил журналистам источник в экстренных службах.

В аэропортах работают кинологи со служебными собаками, проверяются здания аэропортов и прилегающая территория.

Воздушные гавани работают в штатном режиме, эвакуация ни в одном из аэропортов не проводилась.

На настоящее время нет никаких подтверждений информации о заложенных взрывных устройствах.

Напомним, волна сообщений о «минировании» различных объектов началась в Москве 28 ноября. С этого времени и по настоящий момент сотрудниками экстренных служб были проверены более трёх тысяч социальных объектов, в том числе здания школ, детских садов, торговых центров, судов, а также вокзалы и аэропорты.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации здания Верховного суда в Москве после получения информации об угрозе взрыва.

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