Москва, , 16:05 — REGNUM Басманный суд города Москвы 17 декабря на два месяца арестовал Алихана Оздоева, который проходит по делу об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (Центр «Э») МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Оздоев останется под стражей минимум до 15 февраля. Его задержали в Москве 15 декабря. Он стал 11-м задержанным по этому делу.

Начальника Центра противодействия экстремизму (Центр «Э») МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата застрелили в Москве 2 ноября. Так же в дело входят материалы расследования нападения на Эльджаркиева 12 января 2019 года.