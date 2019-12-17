Москва, , 16:02 — REGNUM Сайт с французским доменом, хранящий персональные данные жителей 60 городов России и 34 городов Казахстана, обнаружил Роскомнадзор. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фамилии, имена и отчества, а также домашние адреса и телефоны почти 1 млн человек размещались на сайте Nomerekaterinburga.com в алфавитном порядке. По решению суда сайт, домен которого расположен на территории Франции, внесён в чёрный список, доступ к нему ограничен.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2015 года в России вступил в силу закон о персональных данных, обязывающий зарубежные компании хранить информацию о гражданах РФ на российской территории.

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