Душанбе, , 15:59 — REGNUM Партия с метадоном, задержанная в московском аэропорту «Внуково», направлялась в Таджикистан в рамках международной помощи. Об этом сообщил замруководителя Наркологической службы министерства здравоохранения Таджикистана Рустам Шарипов, передаёт ТАСС.

Он сообщил, что препарат закупил Глобальный фонд ООН в рамках помощи по борьбе со СПИДом.

«Заказчиком метадона является Глобальный фонд UNDP, который находится у нас в Таджикистане», — сказал Шарипов.

При этом было подготовлено письмо с просьбой о закупке препарата. Замруководителя службы отметил, что на фонде лежит ответственность по доставке груза в Тадлжикистан.

Как сообщало ИА REGNUM, крупную партию синтетического наркотика метадона задержали сотрудники таможни в московском аэропорту «Внуково». Стоимость партии могла бы составить до 6 млрд рублей

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