Курган, , 15:56 — REGNUM Курганские следователи организовали проверку по сообщению о травле матери и её больной дочери в социальных сетях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

В эфире федерального телеканала 17 декабря 2019 года вышла передача с участием жительницы Кургана, дочь которой имеет врожденное заболевание. Женщина рассказала о поисках финансовой помощи для лечения ребёнка. И о травле, которую устроили им в социальных сетях.

По данному факту организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.