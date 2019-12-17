Магас, , 15:49 — REGNUM В Ингушетии произошло два ДТП, в результате которых погиб один человек и пострадали еще двое. Жертвами автоаварий стали молодые люди, старшему из которых было 18 лет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Одно из происшествий произошло 15 декабря в городе Назрани. На пересечении улиц Ганиева и Коммунальная автомобиль ВАЗ-2107 совершил наезд на 18-летнего жителя сельского поселения Алхасты Сунженского района. Пешеход скончался от полученных травм в больнице.

За рулем машины находился 20-летний житель республики. В настоящее время принимается процессуальное решение в отношении него по данному факту.

Днем ранее в городе Назрани 63-летний местный житель за рулем машины ГАЗ-327 502 совершил наезд на двоих несовершеннолетних граждан в возрасте 16 и 17 лет, которые шли вдоль дороги во встречном направлении. Как рассказал водитель, подростков он не заметил из-за темного участка улицы. Пострадавшие госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.