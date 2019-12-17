Уфа, , 15:49 — REGNUM Отца бывшего помощника прокурора одного из районов Уфы осудили за посредничество во взяточничестве. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, суд признал мужчину виновным и оштрафовал его на один миллион рублей, который пойдет в доход государства.

Также сообщается, что суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего помощника прокурора в связи с ее деятельным раскаянием. Приговор вступил в законную силу.

Ранее СМИ сообщали о том, что в конце 2017 года экс-помощник прокурора района Уфы разговаривал с коллегой из прокуратуры одного из отдаленных районов Башкирии. Коллега рассказал о том, что хочет перевестись в районную прокуратуру столицы Башкирии.

Тогда экс-помощник прокурора, по версии следствия, предложила коллеге попросить ее отца, который дружил с прокурором одного из районов города, и пообещала организовать эту встречу. В начале прошлого года состоялась встреча отца экс-помощника прокурора с желающим перевестись. На ней обвиняемый сообщил, что ему нужно передать 550 тысяч рублей, которые тот в свою очередь отдаст прокурору.

Сначала сотрудник надзорного ведомства согласился и передал обозначенную сумму. Впоследствии же, понимая, что такая сделка носит противоправный характер, обратился к стражам порядка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ.