Москва, , 15:28 — REGNUM В подмосковном аэропорту «Жуковский» специалисты ищут взрывное устройство, сообщил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник.

По его данным, поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва. На территории воздушной гавани работают кинологи с собаками. Полёты не прерывались, эвакуация не проводилась.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, проверки проходят по аналогичным сигналам в московских аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево».