Хагатна, США, , 15:40 — REGNUM Гражданка Южной Кореи была убита на острове Сайпан. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

По их словам, 13 декабря в 19:30 по местному времени 40-летняя женщина скончалась от огнестрельного ранения, полученного во время ограбления собственного предприятия.

По данным представительства Южной Кореи в Хагатна (остров Гуам), в ближайшее время специалисты установят причину смерти, а также сообщат родственникам погибшей о случившемся.

«Мы будем тесно сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы как можно скорее выяснить причины смерти гражданина нашей страны и наказать виновных. Кроме того, мы намерены предоставить всю необходимую помощь семье погибшей», — отметили в МИД Южной Кореи.

Сайпан — второй по величине остров в архипелаге Марианских островов в Тихом океане, крупнейший остров и столица Северных Марианских Островов (административного образования, имеющего статус неинкорпорированной организованной территории, свободно ассоциированной с США).