Воркута, Коми, , 15:14 — REGNUM Жители Воркуты пожаловались в соцсетях на подземные толчки. Землетрясение, по их словам, произошло минувшей ночью.

«Хорошо так тряхнуло, увлажнитель зашатался сильно, неприятно как-то было»

«На Тимане в девятиэтажках на верхних этажах посуда повылетала с полок, и даже мебель с места сдвинулась», — написали пользователи «ВКонтакте».

В Институте геологии КНЦ УрО РАН зявили, землетрясения и горные удары — частое явление для заполярного города. Последний раз серьезное землетрясение фиксировали в Воркуте буквально пару лет назад. Оно произошло в 70 км от города на северо-востоке.

«Если этой ночью действительно было землетрясение, его зафиксируют финские станции, информация будет записана в Архангельске, — цитирует ученого Валерия Удоратина Комиинформ. — Чтобы подтвердить информацию, нам нужно некоторое время».

Но это может быть и горный удар в шахте, а не землетрясение.

По словам Удоратина, сейчас ученые фиксируют активное воздымление Полярной части Урала. Тектонические процессы на Урале активизировались, поэтому Урал необходимо изучать.

В то же время в Воркуте нет сейсмической станции, местные власти не идут навстречу ученым, которые и в этом году просили установить там оборудование. Раньше в Заполярье стояла станция, но ее убрали.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря два землетрясения магнитудой 4,5 единицы было зафиксировано у восточного побережья северокурильских островов Онекотан и Харимкотан.