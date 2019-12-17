Тбилиси, , 15:19 — REGNUM Четверо активистов, устроивших 17 декабря акцию протеста в приемной депутата городского собрания Тбилиси Эрекле Кухианидзе, задержаны. Об этом агентству «ИнтерпрессНьюс» сообщили в МВД.

По данным журналистов, в отношении протестующих, которые поставили палатку в здании муниципалитета, начато делопроизводство по статьям «мелкое хулиганство» и «неповиновение законным требованиями полиции».

Как передавало ИА REGNUM, активисты требовали от городского депутата извиниться за свои слова и уйти с должности. Скандал возник после того, как Кухианидзе разместил на своей странице в соцсети Facebook свое мнение, в котором назвал действия врача Важи Гаприндашвили, задержанного в Южной Осетии, и его жены «идиотизмом» и «провокацией».

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