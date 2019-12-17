Нью-Дели, , 15:21 — REGNUM Столкновения около 2 тыс. манифестантов с полицией произошли на северо-востоке Нью-Дели. Люди вышли на улицы, протестуя против новой версии закона об индийском гражданстве, сообщает 17 декабря агентство ANI.

По данным полиции, в ходе беспорядков в городском районе Силампур повреждены несколько автобусов, мотоциклов и мопедов. Правоохранители применили против толпы слезоточивый газ, но не использовали пули. Несколько полицейских раненыю Ситуацию удалось взять под контроль.

Телеканал NDTV уточняет, что манифестанты стремились пройти в центр города, но на их пути встала полиция. Люди стали бросать в силовиков камни и палки, разгромили полицейский пост. Их действия вынудили полицейских применить силу.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в Нью-Дели прошли выступления студентов, которые также сопровождались беспорядками. К 17 декабря к протестам против нового закона о гражданстве присоединились учащиеся 36 крупных индийских вузов.

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