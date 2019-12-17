Горно-Алтайск, , 15:08 — REGNUM С начала 2019 года на территории столицы Республики Алтай произошло 129 пожаров. В результате, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Горно-Алтайска, погибли 5 человек, ещё трое получили травмы.

«В прошлом году за аналогичный период времени было зарегистрировано 60 пожаров, в которых погиб 1 человек и 1 получил травму», — напомнили в мэрии.

Самой распространённой причиной пожаров являются оставленные без присмотра включенные электрические приборы. Каждое четвёртое возгорание происходит из-за нарушений при топке печей.

В связи с этим работники администрации призвали горожан соблюдать простые требования безопасности, чтобы не допустить пожаров.

Напомним, один из трагических случаев произошёл в конце ноября. Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара в частном двухэтажном доме погиб мужчина. В МЧС заявили, что звонок спасателям поступил слишком поздно, поскольку очевидцы предпочли снимать возгорание на телефон и выкладывать ролики в социальные сети.

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