Москва, , 15:05 — REGNUM Пропажа с оборонного завода в Башкирии более 275 тонн взрывчатых веществ — это очень странно и тревожно. С оборонного предприятия, более того — предприятия федерального и казенного, бесследно исчезают сотни тонн взрывчатых веществ, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя пропажу на российском оборонном заводе.

«И это, несмотря на всё более строгие меры обеспечения общественной безопасности, когда контролируется уже чуть ли не всё. Ну чего тогда стоит такой контроль и такая безопасность?

Хочется верить, что это не совсем так и взрывчатка не всплывет неожиданно где-то в неподходящем для этого месте. По большому счету выявленная недостача в значительной части образовалась не в реальности, а только на бумаге, в результате приписок и некачественной отчетности.

Даже само это дело могло возникнуть как продолжение разбирательств с прежним руководством вечно убыточного «Авангарда», которое удалость сменить не с первого раза и после череды судебных разбирательств.

Как же такое в принципе возможно в казенном учреждении, хочется спросить.

А только так и возможно. Потому что оборонное предприятие ФКП «Авангард» уже несколько лет не публикует финансовой отчетности. Операционная деятельность оборонного предприятия по определению непрозрачна.

Где же еще «ловить рыбу», как не в «мутной воде», замешанной на секретности, и без возможности контроля со стороны заинтересованного общества», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в г. Стерлитамак (Башкирия) с ФКП «Авангард», выполняющего заказы для Минобороны РФ, пропали взрывчатые вещества массой более 275 тонн.

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