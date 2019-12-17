Чита, , 15:11 — REGNUM Факты неуставных отношений в военной части, где солдат-срочник расстрелял сослуживцев, легли в основу уголовного дела. Об этом один из адвокатов срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев написал на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что дело возбудили по 335-й статье УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими». Шамсутдинов и еще несколько военнослужащих признаны потерпевшими по делу.

Ранее Нагиев и другой адвокат срочника Равиль Тугушев рассказали о моральном и физическом насилии, которому подвергался в части Шамсутдинов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря суд продлил Шамсутдинову срок содержания под стражей. В октябре военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. Погибли восемь человек.