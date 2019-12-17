Краснодар, , 14:59 — REGNUM Приговор по делу в отношении бывших застройщиков жилых комплексов «Территория Счастья» и «Белые паруса» вынес Прикубанский районный суд Краснодара 17 декабря, сообщила Генеральная прокуратура РФ. Фигурантами резонансного уголовного дела стали трое застройщиков многоэтажных домов в Краснодаре. «Доход» подсудимых, по данным следствия, составил около 2,5 млрд рублей.

Как установлено в суде, с 2013 по 2017 год двое фигурантов дела похитили у граждан, заключивших договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома по ул. им Евгении Жигуленко, 3, около 1,3 млрд рублей. С 2014 по 2016 год эти же граждане вместе с третьим подсудимым похитили 450 млн рублей под предлогом строительства дома по адресу ул. Домюайская, 10. Также двое фигурантов похитили 731 млн рублей у дольщиков жилого дома по ул. Валерия Гассия, 4/7. Деньги были потрачены на цели, не связанные со строительством домов.

Всего по делу потерпевшими были признаны 80 человек, общая сумма похищенного составила 2,5 млрд рублей. В ходе следствия и судебного разбирательства заявлен 121 иск. Сами подсудимые свою вину так и не признали.

Суд, тем не менее, признал фигурантов виновными и назначил им наказание в виде пяти, четырёх с половиной т трёх с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, каждый заплатит штраф в миллион рублей.

«Государственным обвинителем предлагалось наказание по совокупности преступлений в виде девяти, восьми с половиной и семи лет лишения свободы соответственно, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом по одному миллиону рублей в доход государства каждому», — уточнили в прокуратуре, сообщив о возможности обжаловать приговор в вышестоящую судебную инстанцию.