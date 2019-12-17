Москва, , 15:05 — REGNUM В центре Москвы эвакуировали здание Верховного суда РФ из-за сообщения о «минировании». Об этом 17 декабря сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Также эвакуацию провели в 13 районных судах столицы: Кунцевском, Тимирязевском, Чертановском, Хорошевском, Перовском, Зюзинском, Хамовническом, Головинском, Коптевском, Кузьминском, Зеленоградском, Щербинском и Преображенском.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эвакуировали также школу на востоке Москвы.

Напомним, волна «минирований» в России началась 28 ноября. За три недели спецслужбы проверили более трёх тысяч объектов. Ни в одном не были обнаружены подозрительные предметы.

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