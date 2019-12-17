Самара, , 15:41 — REGNUM Запретить свободную продажу «снюса» предлагают депутаты Самарской губернской думы. Об этом 17 декабря сообщает ГТРК «Самара».

По информации издания, 17 декабря депутаты комитета по законодательству Самарской губернской думы на совещании комитета рассмотрели законопроект, которым предполагается ввести запрет на продажу и распространение никотиновых смесей.

Отмечается, что доза никотина в одной штуке такой «конфеты» соответствует трем сигаретам. А по словам стражей порядка, в Самарской области за медицинской помощью уже обращались десять детей с признаками отравления никотиновыми смесями.

Сообщается, что Самарские депутаты планируют в ближайшее время направить данный законопроект в Государственную Думу, а также проработать подобный законопроект на областном уровне.