Ставрополь, , 14:56 — REGNUM Авария с участием пяти автомобилей произошла в городе Ставрополе из-за неудачного маневра одного из водителей. В результате происшествия в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены три человека, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

ДТП произошло вечером 16 декабря, около 17:30. Водитель Daewoo Gentra во время поворота врезался в BMW, который по инерции продолжил движение и столкнулся со встречным КIА Rio, который — также по инерции — врезался в припаркованную Мazda. Водитель LADA Kalina не успел среагировать на аварию и тоже въехал в КIА Rio.

В больницу были доставлены водители BMW и КIА, а также пассажир LADA. Сообщается, что за рулем Daewoo был 26-летний студент, который в момент ДТП был трезв. По факту ДТП проводится проверка.

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