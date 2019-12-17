Москва, 17 декабря 2019, 14:51 — REGNUM Лётчики, посадившие под Астраханью бомбардировщик Ту-22М3 с отказавшим двигателем, достойны государственных наград. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
В военном ведомстве отметили самоотверженные действия экипажа. Пилоты смогли отвести аварийный самолёт от населенного пункта. Командование обратилось к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой представить экипаж к госнаградам.
Как сообщало ИА REGNUM 17 декабря один из двух двигателей бомбардировщика Ту-22М3 отказал во время планового полёта. Пилоты отвели самолёт от жилых районов и посадили его. Пострадавших и разрушений нет.
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