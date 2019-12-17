Чебоксары, , 14:44 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних — 17-летнего горожанина и его 16-летнего сообщника. Их обвиняют в угоне автомобиля, сообщили ИА REGNUM в региональном СУ СКР. При этом у угнанной машины подростки за свой счёт купили и заменили аккумулятор.

Преступления были совершены вечером 5 сентября 2019 года в Чебоксарах. По данным следствия, подростки угнали автомобиль ВАЗ-21 099, открыв руками стекло и обнаружив в салоне ключ от замка зажигания.

«По пути движения автомобиль остановился вследствие технической неисправности. Решив, что закончилось топливо, они залили бензин в бензобак, однако машина не завелась. Они оставили машину, а утром вернулись и заменили аккумулятор, который успели приобрести через интернет. Однако автомобиль не заводился. Тогда обвиняемые скрылись с места преступления», — говорят в следственном управлении.

Свою вину злоумышленники признали. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ («Угон автомобиля»). Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Янтиковском районе Чувашии был вынесен приговор 17-летнему парню, которого обвинили в совершении аварии с один пострадавшим: фигурант уголовного дела, не имея водительских прав, взял машину своей матери «Лада Приора», однако не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение — в результате автомобиль разорвало на две части. Несовершеннолетнего ограничили в свободе.

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