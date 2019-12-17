Астрахань, , 14:43 — REGNUM Российский бомбардировщик ВКС Ту-22М3 получил повреждения и загорелся при посадке в Астраханской области, сообщает 17 декабря ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

«Машина получила разрушения, но их степень будет определять специальная комиссия», — сказал собеседник издания, уточнив, что возгорание был ликвидировано.

В настоящее время решается вопрос об эвакуации бомбардировщика в аэродром в Калужской области (место постоянной дислокации).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря при совершении планового полёта у бомбардировщика Ту-22 отказал двигатель. Пилоты экстренно посадили самолет. В Минобороны сообщили, что полет осуществлялся без боекомплекта. В результате происшествия никто не пострадал.

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