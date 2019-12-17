Москва, , 14:38 — REGNUM В центре Москвы уже несколько лет аниматоры в ростовых костюмах животных или мультипликационных персонажей навязывают прохожим услуги, требуя оплатить совместное позирование для фотографий. Журналистское расследование опубликовал 17 декабря телеканал «Россия 24».

Аниматоры привлекают внимание прохожих и позируют для фотографий, а затем требуют «благодарность» — 500 рублей за снимок.

«Работают в этих костюмах, как правило, молодые люди до 25 лет. Зарплату им обещают до 25 тыс. рублей за день. Всё зависит от самого аниматора. Вакансии выкладывают нечасто, но найти их можно и в социальных сетях, и на сайтах объявлений», — говорится в сюжете.

Опубликованы скрытые кадры собеседования, где молодой мужчина рассказывает об условиях работы в такой должности — 50% выручки или 4−5 тыс. рублей в день у опытных сотрудников, «которые уже раскачались». В первый день работы одна из сотрудниц, по его словам, сумела заработать 8 тыс. рублей.

Деятельность аниматоров незаконна, для оказания услуги требуется заключение договора между участниками. Тем не менее большинство конфликтов решаются «мирно» — недовольным клиентам попросту возвращают деньги.

«Только за последнюю неделю в центре Москвы в ходе мероприятий по выявлению и пресечению фактов норм действующего законодательства задержаны 14 правонарушителей, которые осуществляли оказание платных фотоуслуг, используя ростовые куклы различных мультипликационных персонажей. Составлено 22 протокола об административных правонарушениях», — прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Тем не менее аниматоры продолжают дежурства, даже несмотря на административные задержания.