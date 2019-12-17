Мурманск, , 14:34 — REGNUM В Мурманске из окна 9-го этажа выпала 4-летняя девочка. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

Девочка выжила, ее госпитализировали с множественными травмами в отделение реанимации. В настоящий момент ребенок находится в коме.

По предварительным данным СУ СКР, девочка находилась на балконе, затем забралась на подоконник, посл чего выпала из окна. Родителей дома в этот момент не было.

Процессуальное решение будет принято по результатам выяснения всех обстоятельств произошедшего.