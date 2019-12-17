Тбилиси, , 14:34 — REGNUM Подростку, который находится в коме после попытки покончить жизнь самоубийством, провели срочную операцию в тбилисской клинике. Об этом 17 декабря сообщает агентство «Новости-Грузия».

По данным журналистов, состояние 15-летнего парня остается тяжелым, он подключен к аппарату искусственного дыхания, и врачи пока не хотят делать прогнозы о его состоянии. Операцию проводили вместе с врачами из Израиля, после этого выяснилось, что состояние мальчика хуже, чем предполагалось ранее.

Как передавало ИА REGNUM, родители подростка обвинили в том, что он пытался покончить жизнь самоубийством, сотрудников полиции, которые его допрашивали и якобы давили, требуя признать вину. При этом заместитель министра внутренних дел Грузии Нино Цициашвили заявила, что на допросах присутствовала мать мальчика и принимала активное участие.

Две беседы с мальчиком в полиции провели после того, как его обвинили в хулиганском поступке. Мальчика обвинили в том, будто он ночью в школе сделал нецензурные надписи в учительской и кабинетах.