Тюмень, , 14:05 — REGNUM В Тюмени в убийстве 19-летней дочери подозревается гражданка, ранее отсидевшая за убийство мужа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Отмечается, что 15 декабря 2019 года в полицию поступила информация об убийстве молодой женщины. В ходе оперативных мероприятий удалось установить, что 17 сентября 2019 года в частном доме по улице Пролетарской Тюмени, пьяная женщина 1975 года рождения зарубила топором свою 19-летнюю дочь, приревновав её к сожителю. Тело погибшей подозреваемая вместе с виновником раздора закопали на приусадебном участке.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В настоящее время ведётся сбор и закрепление доказательственной базы, в том числе в отношении сожителя подозреваемой за укрывательство убийства.