Нейпьидо, , 13:55 — REGNUM Правоохранительные органы Мьянмы задержали судно с 173 представителями народности рохинджа на борту, об этом 17 декабря сообщает Reuters.

«Наш флот обнаружил подозрительную лодку в море. Правоохранительные органы будут действовать в соответствии с законом», — заявил представитель военных Мьянмы Тун Тун Ньи в телефонном разговоре с корреспондентом агентства.

Отмечается, что среди задержанных рохинджа присутствовали 22 ребенка. Граждане пытались покинуть страну.

Напомним, свыше 700 тыс. представителей народности рохинджа бежали из страны, спасаясь от конфликта в штате Ракхайн между местными боевиками и правительственными войсками. Беженцы проживают в лагерях в Бангладеш.

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