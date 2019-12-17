Абакан, , 13:49 — REGNUM Житель Абакана (Хакасия) предстанет перед судом по обвинению в совершении иных действий сексуального характера в отношении детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 декабря в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Расследование уголовного дела против 38-летнего абаканца завершено. По данным следствия, днём 25 августа 2019 года мужчина припарковал свой автомобиль около детской площадки во дворе дома по улице Некрасова. Затем злоумышленник совершил в отношении трёх девочек (восемь, девять, десять лет) «иные действия сексуального характера».

26 августа абаканец на машине подъехал к магазину на улице Некрасова. Находясь в салоне автомобиля, он совершил в отношении этих же девочек восьми и десяти лет «иные действия сексуального характера».

Одна из девочек рассказала о произошедшем матери. Женщина сообщила о преступлении в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Игарки получил реальный срок за интимную связь со школьницей.