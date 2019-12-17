Бишкек, , 13:41 — REGNUM Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков провела спецоперацию, в ходе которой пресекла деятельность устойчивого канала сбыта тяжелых наркотических средств в особо крупном размере из Баткенской области в Чуйскую область Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Милиционеры во время досмотра на стационарном посту госавтоинспекции машины 33-летнего киргизстанца обнаружили у него сумку с 6 кг 140 г героина.

В ходе дальнейших следственных действий арестован 51-летний гражданин Киргизии, являющийся организатором поставок героина с юга республики в северные регионы.

По этим фактам возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта». Задержанных наркоторговцев водворили в изолятор временного содержания.