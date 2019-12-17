Астрахань, 17 декабря 2019, 13:39 — REGNUM Пилоты самолёта Ту-22, экстренно приземлившегося в Астраханской области 17 декабря, не пострадали, об этом сообщили РИА Новости.
«Полет осуществлялся без боекомплекта, на земле разрушений нет», — сообщили в Минобороны, уточнив, что пилоты самостоятельно покинули борт после посадки.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря при совершении планового полёта у самолёта Ту-22 отказал двигатель. Пилоты сумели посадить самолёт.
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