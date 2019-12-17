Мурманск, , 13:28 — REGNUM В Мурманске сегодня состоялась церемония прощания с офицером Виктором Измайловым, погибшем при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».

Как сообщает ТВ-21, почтить память офицера северяне собрались у мемориала Морякам-подводникам, погибшим в мирное время. На церемонии прощания присутствовали родные погибшего и экипаж авианосца «Адмирал Кузнецов».

Как сообщал ИА REGNUM, 12 декабря в результате пожара на авианесущем крейсере погибли два человека, 14 были госпитализированы.